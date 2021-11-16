الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

وزير الخارجية الفلسطينى يلتقى نظيره الأردنى على هامش مؤتمر الأونروا

وزير الخارجية الفلسطينى
وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى

التقى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، رياض المالكي، مع نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، مساء اليوم الثلاثاء، على هامش الاجتماع الوزاري الدولي حول الأونروا، في بروكسل.

وناقش الطرفان العلاقات الثنائية، وضرورة استمرار العمل والتنسيق بين الأردن وفلسطين في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

كما بحث الطرفان التعاون المشترك، وسبل التحرك الدولي لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

ووضع الوزير المالكي نظيره الأردني بصورة آخر المستجدات السياسية، وتطرق إلى العقبات التي تضعها إسرائيل وحكومة بينت أمام تحقيق السلام بين الجانبين، من خلال استمرارها في التوسع الاستيطاني وطرح المزيد من عطاءات البناء في المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين، مخالفة بذلك كافة قرارات الشرعية الدولية، والنداءات لوقفها، بالإضافة إلى أجندات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والتي تقوم على أساس عدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وغيرها من الإجراءات والممارسات الهادفة لمنع حصول الشعب الفلسطيني من استقلاله وتجسيد دولته.

ولفت الوزير الفلسطينى إلى الوضع الاقتصادي، خصوصًا في ظل قرب انعقاد اجتماع المانحين في أوسلو، واستعرض الوضع المالي الصعب الذي تمر به دولة فلسطين، كونه الأصعب منذ أعوام، نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، الأمر الذي سيؤثر على وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية كافة.

كما أشاد الوزير المالكي بجهود المملكة بقيادة الملك عبدالله الثاني، لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، ووقف العدوان على غزة، والدور الأردني الفاعل في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وافتتح مؤتمر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، لدعم منظمة الأونروا في برلين، حيث ذكر المؤتمر أن ألمانيا تتعهد فيه مرة أخرى بتقديم تمويل كبير للاجئي فلسطين.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية بأن مؤتمر اليوم يدور حول تحديد المسار لعمل الأونروا في السنوات القادمة، وهذا يتطلب المزيد من الإصلاحات، وتعزيز الرقمنة ومساهمات المانحين المستقرة، ويعد المؤتمر خطوة مهمة على طريق تحديث المنظمة.

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