«الأرصاد» توجه نصائح مهمة لمواجهة تقلبات الطقس

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن البلاد تتعرض الآن لحالة خفيفة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحة أنها بدأت على السواحل الشمالية اليوم، وتمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة مساء اليوم وغدًا الأربعاء.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن فرص نزول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، مشيرة إلى التواصل بين الهيئة وكل المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب كميات المياه في الشوارع من خلال سيارات الشفط.