إصابة 7 عمال في اصطدام سيارتين بصحراوي البحيرة (بالأسماء)

أصيب 7 عمال زراعيين، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام سيارتين ربع نقل مخصصين لنقل العمالة الزراعية بطريق ماستر المتفرع من الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون.

تم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وجارِ تقديم الإسعافات الطبية لهم، وتحرير محضر بالواقعة.

البداية، تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارتين ربع نقل مخصصين لنقل العمالة الزراعية بطريق ماستر ووجود مصابين.

أسماء المصابين

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين لمأمور مركز شرطة وادي النطرون إصابة كل من: «معوض حامد السيد، 25 سنة المنوفية، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وظريف عبد الصادق الصيفي، 55 سنة، المنوفية، بجرح قطعي بفروة الرأس، وكدمات متفرقه بالجسم، ومحمد ناجح صديق، 16 سنة، المنوفية، بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقه بالجسم، وفتحي السيد عبدالله، ٤٨ سنة، المنوفية، بكدمات متفرقه بالجسم، وجلال علي سالم 58 سنة، المنوفية، بكدمات متفرقه بالجسم، ومحمد أشرف معوض، 36 سنة، المنوفية، باشتباه كسر بالأنف وكدمات متفرقه بالجسم، ومحمد عزت صديق، 14 سنة، مقيم المنوفية، بكدمات متفرقة بالجسم».

وتتسبّب حوادث الطرق في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوداث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

كيفية تفادي حوادث الطرق

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، أبرزها:

-عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

-تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

-عدم الإنشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

-الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

-اتباع ارشادات الأرمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

-التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

-عدم سلك الطرق المجهولة والغير معروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

-المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

-القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.