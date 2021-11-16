الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تنعى النائب أحمد زيدان: «صاحب القلب المخلص»

النائب أحمد زيدان
النائب أحمد زيدان

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والذي وافته المنية ظهر اليوم بعد صراع مع المرض، قائلة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة النائب أحمد زيدان».

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي لأسرة وأعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد، صاحب السيرة الطيبة، والقلب المخلص في خدمة وطنه وأمته، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.

وكان أوقف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، اجتماع لجنة النقل والمواصلات عقب سماع نبأ الوفاة، وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة. 

 وقال «عابد»: «أنعى ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز النائب أحمد زيدان الذي وافته المنيه اليوم، وقد كان زميل لنا في برلمان 2015، وبرلمان 2020، وكان من القامات الوطنية المميزة.

أشرف رشاد ينعى النائب أحمد زيدان

وفي ذات السياق، نعى المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، النائب أحمد زيدان.

وقال رشاد: «أنعى بكل الحزن زميلًا فاضلًا وشابًا خلوقًا واعيًا مثقفًا، ونائبًا متعاونًا خدومًا بشوشًا، قدم دورًا تشريعيًا ورقابيًا بارزًا تحت القبة، وعمل بكل جِدٍ وصدق وإخلاص في تأدية رسالته البرلمانية».

وأضاف: «أتقدم بالنيابة عن نواب حزب مستقبل وطن، بخالص التعازي لأعضاء مجلس النواب، وأسرة راحلنا الكريم، في مصابهم الأليم، وندعو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان».

وتابع: «رحم الله فقيدنا الكريم، وأسكنه فسيح جناته، وجعل دعوات المحبين والمخلصين في ميزان حسناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

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