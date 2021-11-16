الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أمين «البحوث الإسلامية» يستقبل رئيس «القومى للسكان» لمناقشة بروتوكلات التعاون المشتركة

الدكتور نظير عياد،
الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

أكد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة الدكتور أحمد الطيب، حريص على التعاون مع مختلف مؤسسات وهيئات الدولة بما يحقق ريادتها على كل الأصعدة والمستويات خاصة فيما يتعلق بالبرامج والأنشطة التي تتعلق بوعي الإنسان ومتطلبات حياته المعرفية لمواجهة المحاولات الخبيثة للتلاعب بالعقول. 

واستقبل الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الثلاثاء، الدكتور طارق معروف نائب وزير الصحة، رئيس المجلس القومي للصحة، وبحثا خلال اللقاء أوجه التعاون المشتركة بين المجمع والمجلس في إطار تحقيق الاستراتيجية العامة للدولة في مجال التوعية المجتمعية، 

وأضاف «عيّاد» أن اللقاء ناقش إمكانية عقد بروتوكول تعاون مشترك بين مجمع البحوث الإسلامية والمجلس القومي للصحة والسكان، والاستفادة من الجانب المعلوماتي المتاح لدى الطرفين في تنظيم مجموعة من الحملات التوعوية مع المواطنين على مستوى قضايا مجتمعية وأسرية مهمة يحتاج الناس فيها إلى المعرفة والفهم، فضلًا عن مناقشة إقامة سلسلة من اللقاءات والندوات التثقيفية وعقد ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، وتبادل الإصدارات العلمية للمجمع والمجلس.

وأبدى الدكتور طارق معروف سعادته بالتعاون الذي يستهدف توعية المجتمع المصري، مثمنًا دور الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية فيما يقوم به من جهود على الجانب العلمي والدعوي والتوعوي، ودوره في  رعاية وحماية الأسر المصرية، والمجتمع المصري.

 

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وزير الصحة رئيس المجلس القومي للصحة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب

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