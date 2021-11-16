الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المركزي لمتبقيات المبيدات» يجتاز تجديد الاعتماد الدولي السنوي

معمل المبيدات
معمل المبيدات

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم الصادرات المصرية وحماية المستهلك بمشاركة المعمل في منظومة الرقابة على الأغذية بتحليل الملوثات، حيث أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) أحد هذه الجهات ويعتبر ذو مكانة دولية وعالمية كبيرة.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي (كيوكاب) اجتياز تجديد الاعتماد الدولي للأيزو (17025/2017) من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS وذلك للعام السادس والعشرون على التوالي باستخدام Live Meeting، و قد تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة من خلال  الخبراء التابعين لهيئة الـ FINAS من فنلندا عبر منصة الإنترنت 

وقالت عبداللاه أنهم فحصوا ودققوا في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل تجديد الاعتماد بكفاءة وتميز.

وأشارت عبد اللاه أن هذه هي المرة الثانية التي يتم استخدام Live Meeting عبر الإنترنت لاعتماد المعمل في ظل ظروف جائحة كورونا والتي تخطاها المعمل بكفاءة والتي تأتي تزامناً مع احتفالات مركز البحوث الزراعية بمرور خمسين عام على إنشائه.

وتجدر الإشارة إلى أن المعمل يسهم في تحقيق منظومة الإنتاج بغرض التصدير والترويج لهذا الإنتاج في الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية المصرية في تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية من خلال ما يؤديه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية وعقود وبروتوكولات تعاون وورش عمل ومشاركة في المؤتمرات للعاملين في مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائي مما يدعم الاقتصاد القومي.

المركزى وزارة الزراعة معمل اعتماد مبيدات البحوث الزراعية محمد سليمان زراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى دولي

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وائل لطفي

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