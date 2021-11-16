رئيس مدينة أبو قرقاص يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية اتليدم (صور)
تفقد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، عددًا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية اتليدم لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي ستغير خريطة الريف المصري .
وأكد رئيس المركز أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.
تفقد رئيس المركز خلال جولته التي رافقه خلالها محمود عبد المعطى و عرفات عبدالله وعبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز والمدينة والدكتور الحسيني الدبيكى رئيس الوحدة القروية باتليدم والدكتور حسين ياسين مدير ادارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتي تضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي كما تفقد أعمال إنشاء مشروعات محطات الصرف الصحي بالقرى و رفع شبكات انحدار وخطوط طرد، مؤكداً حرصه الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تُعد من أهم الخدمات التي تحرص الوحدة المحلية على تنفيذها بجميع القرى بالمركز .
وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري علي أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن .
واستمع رئيس المركز أثناء الجولة لطلبات المواطنين التي تشمل العديد من القطاعات بدوائرهم، موجهاً بسرعة رصف الطرق المطروحة للرصف، إضافة لمراجعة خطة العام الماضي، وما تم طرحه هذا العام، كما وجه بإيجاد طريق بديل عند رصف الطرق الرئيسية بالمدن والقرى ، لتحقيق السيولة المرورية، وضمان عدم التكدس، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، حفاظا على الطلاب والعاملين بالتعليم، كما شدد على سرعة تلقى العاملين بجميع المصالح الحكومية والقطاعات لقاح كورونا المستجد .
وطالب رئيس المركز ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات في موعدها.
وعبر الأهالي في القرية والتوابع عن سعادتهم بالمبادرة الرئاسية، مؤكدين أنه حلم تحقق في زمن قصير في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.