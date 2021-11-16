الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة أبو قرقاص يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية اتليدم (صور)

رئيس أبوقرقاص يتفقد
رئيس أبوقرقاص يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية اتليدم

تفقد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، عددًا من المشروعات الخدمية الجارية بقرية اتليدم لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي ستغير خريطة الريف المصري . 

وأكد رئيس المركز أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.

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 مشروعات «حياة كريمة» 

تفقد رئيس المركز خلال جولته التي رافقه خلالها  محمود عبد المعطى و عرفات عبدالله وعبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز والمدينة والدكتور  الحسيني الدبيكى رئيس الوحدة القروية باتليدم والدكتور حسين ياسين مدير ادارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتي تضم مكاتب (سجل مدني– شهر عقاري– بريد – تموين) ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي كما تفقد أعمال إنشاء مشروعات محطات الصرف الصحي بالقرى و رفع شبكات انحدار وخطوط طرد، مؤكداً حرصه الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تُعد من أهم الخدمات التي تحرص الوحدة المحلية على تنفيذها بجميع القرى بالمركز .

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 مشروعات «حياة كريمة» 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري علي أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن .

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رئيس أبوقرقاص يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية اتليدم

واستمع رئيس المركز أثناء الجولة لطلبات المواطنين التي تشمل العديد من القطاعات بدوائرهم، موجهاً بسرعة رصف الطرق المطروحة للرصف، إضافة لمراجعة خطة العام الماضي، وما تم طرحه هذا العام، كما وجه بإيجاد طريق بديل عند رصف الطرق الرئيسية بالمدن والقرى ، لتحقيق السيولة المرورية، وضمان عدم التكدس، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس، حفاظا على الطلاب والعاملين بالتعليم، كما شدد على سرعة تلقى العاملين بجميع المصالح الحكومية والقطاعات لقاح كورونا المستجد .

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 مشروعات «حياة كريمة» 

وطالب رئيس المركز ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية مشددا على الشركات المنفذة سرعة إنهاء أعمال المشروعات في موعدها.

وعبر الأهالي في القرية والتوابع عن سعادتهم بالمبادرة الرئاسية، مؤكدين أنه حلم تحقق في زمن قصير في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
مشروعات �حياة كريمة�
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المنيا رئيس مركز أبوقرقاص يتفقد مشروعات مبادة حياة كريمة أهالي قرية أتليدم االلواء محمد عزت

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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