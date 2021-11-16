الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تكريم الدفعة الثانية من متعافى مركز العزيمة بمطروح

مركز العزيمة بمطروح
مركز العزيمة بمطروح

كُرّمت الدفعة الثانية من متعافي مركز العزيمة بمطروح، التابع لجمعية كاريتاس- مصر، كما أن المركز تابع لصندوق "مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي"، وتحت إدارة جمعية "كاريتاس- مصر".

تمت إقامة حفل تكريم الدفعة الثانية من متعافي مركز العزيمة بمطروح، بعدد مائة متعافي، تحت رعاية وزيرة التضامن الدكتورة نيڤين القباج، بحضور محافظ مرسى مطروح، واللواء خالد شعيب.

حضر الاحتفال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والدكتور محمد زهد، مدير البرامج العلاجية بمركز العزيمة، بمدينة مرسى مطروح.

وتبدأ الكنيسة القبطية في 25 نوفمبر، صوم الميلاد المجيد، الذى يستمر لمدة ٤٣ يومًا وينتهي ليلة عيد الميلاد 7 يناير المقبل.

كنيس كنيسة أسر قبطية طاثوليك اقباط كاثوليك

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