طعام الحيوانات.. صدقة جارية على روح المخرج عاطف الطيب

عاش حياته مهمومًا بقضايا المواطن حتى اشتهر بلقب مخرج الغلابة وعميد الواقعية، ظل الانطباع السابق، في ذهن الجميع عن صاحب المخرج عاطف الطيب، والذي رحل عن عالمنا قبل 26 عامًا، حتى برز اسمه مجدداً اليوم على مواقع التواصل (فيسبوك) بعد نشر صورة وثقت قيام أحد المواطنين بعمل صدقة جارية على روحه بتوفير الطعام للقطط والكلاب بشكل مستمر.

قضى المخرج عاطف الطيب حياته بين القطط والكلاب وعمله، فأفنى حياته لإطعامهم وتعلقوا به فكانت تحبه، فعاش مراحل عمره مهتما بقضايا الوطن وقضايا المواطن المصري من خلال مناقشته القضايا في أفلامه الواقعية حتى رحيله.

حبه للحيوانات جعل محبيه يفكرون في عمل أكل للحيوانات صدقة جارية على روحه، ويعد عاطف الطيب، واحدًا من أهم مخرجى السينما المصرية، حيث تمكن من تقديم عدد من الأفلام التى تعد من العلامات فى تاريخ الفن الحديث.

عمل عاطف الطيب في بداية مشواره الفني، كمساعد مع عدد من المخرجين الكبار، على رأسهم شادي عبد السلام ويوسف شاهين بعدما درس فى قسم اﻹخراج بالمعهد العالي للسينما.

وبداية الطيب كمخرج كانت من خلال فيلم الغيرة القاتلة، والذى شارك فى بطولته الفنان نور الشريف.

من أبرز أفلام الراحل عاطف الطيب: سواق الأتوبيس والتّخشيبة وملف فى الآداب والحب فوق هضبة الهرم والبرئ وأبناء وقتله وضربة معلم وكتيبة الإعدام والدنيا على جناح يمامة والهروب وإنذار بالطاعة وكشف المستور وجبر الخواطر وليلة ساخنة .

كان للمُخرج الراحل عاطف الطيب تجربتين فى إخراج الكليبات وهما أغنية كتبتلك لـ لطيفة وأغنية شنطة سفر لـ أنغام.

كان للمخرج عاطف الطيب كثير من الأعمال التى أثارت جدلاً واسعًا حولها، حيث كان حريصًا على تقديمها بكل جرأة وواقعية، ولعل أبرزها فيلم "ناجى العلى" الذى اتهمه فيه بالخيانة لدرجة أن الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات، طالب الرئيس الراحل حسني مبارك بمنع عرض الفيلم.