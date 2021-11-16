الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طعام الحيوانات.. صدقة جارية على روح المخرج عاطف الطيب

صدقة جارية على روح
صدقة جارية على روح المخرج عاطف الطيب

عاش حياته مهمومًا بقضايا المواطن حتى اشتهر بلقب مخرج الغلابة وعميد الواقعية، ظل الانطباع السابق، في ذهن الجميع عن صاحب المخرج عاطف الطيب، والذي رحل عن عالمنا قبل 26 عامًا، حتى برز اسمه مجدداً اليوم على مواقع التواصل (فيسبوك) بعد نشر صورة وثقت قيام أحد المواطنين بعمل صدقة جارية على روحه بتوفير الطعام للقطط والكلاب بشكل مستمر.

قضى المخرج عاطف الطيب حياته بين القطط والكلاب وعمله، فأفنى حياته لإطعامهم وتعلقوا به فكانت تحبه، فعاش مراحل عمره مهتما بقضايا الوطن وقضايا المواطن المصري من خلال مناقشته القضايا في أفلامه الواقعية حتى رحيله.

حبه للحيوانات جعل محبيه يفكرون في عمل أكل للحيوانات صدقة جارية على روحه، ويعد عاطف الطيب، واحدًا من أهم مخرجى السينما المصرية، حيث تمكن من تقديم عدد من الأفلام التى تعد من العلامات فى تاريخ الفن الحديث.

عمل عاطف الطيب في بداية مشواره الفني، كمساعد مع عدد من المخرجين الكبار، على رأسهم شادي عبد السلام ويوسف شاهين بعدما درس فى قسم اﻹخراج بالمعهد العالي للسينما.

وبداية الطيب كمخرج كانت من خلال فيلم الغيرة القاتلة، والذى شارك فى بطولته الفنان نور الشريف.

من أبرز أفلام الراحل عاطف الطيب: سواق الأتوبيس والتّخشيبة وملف فى الآداب والحب فوق هضبة الهرم والبرئ وأبناء وقتله وضربة معلم وكتيبة الإعدام والدنيا على جناح يمامة والهروب وإنذار بالطاعة وكشف المستور وجبر الخواطر وليلة ساخنة .

كان للمُخرج الراحل عاطف الطيب تجربتين فى إخراج الكليبات وهما أغنية كتبتلك لـ لطيفة وأغنية شنطة سفر لـ أنغام.

كان للمخرج عاطف الطيب كثير من الأعمال التى أثارت جدلاً واسعًا حولها، حيث كان حريصًا على تقديمها بكل جرأة وواقعية، ولعل أبرزها فيلم "ناجى العلى" الذى اتهمه فيه بالخيانة لدرجة أن الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات، طالب الرئيس الراحل حسني مبارك بمنع عرض الفيلم.

حياته قضايا المواطن عاطف الطيب المواطنين صدقة جارية فيس بوك الطعام

رئيس التحرير

وائل لطفي

«جروبات الماميز» حداثة ضد التطوير

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

الباز يدعو لمقاضاة زكريا بطرس بتهمة التحريض على الكراهية

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين فى الغردقة

الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى لأسعار الإقامة فى الفنادق

مصر تدين التفجيرات الانتحارية فى أوغندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اللعب فى جزر منعزلة

د. أحمد توفيق

لغة الجسد.. وكيف نميّز ما بين الشخصية الإيجابية والعدوانية!

حسين دعسة

عن أى ألم.. وأى وهم يغلف حياتنا

الحسين عبدالرازق

اصبروا على وزير التعليم!

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

صور

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محمد صلاح مع فرقة موسيقية للمكفوفين

محطة تل أبيب

المزيد

تجسس سياسى وعسكرى.. كيف تعمل إسرائيل لإنهاء اعتقال مصورى منزل أردوغان؟

اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

الخارجية الفلسطينية: تخاذل المجتمع الدولى يشجع إسرائيل على مواصلة الاستيطان