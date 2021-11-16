الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى حملات التطعيم للمواطنين وتسهيل الإجراءات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في حملات التطعيم للمواطنين، وتسهيل الإجراءات لتيسير حصولهم على اللقاحات، خاصةً مع الوفرة الحالية كماً وكيفاً للقاحات (كورونا) في مصر، وتدفقها المستمر بمختلف أنواعها العالمية.



كما وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في برامج التوعية لكافة فئات المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس (كورونا) خاصةً في الاماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس؛ للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس (كورونا) على مستوى الجمهورية، فضلاً عن استعراض الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، وحملات تطعيم المواطنين.



وعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار جهود الدولة لتجهيز كافة المرافق الطبية، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود خطة تبادلية للأماكن والمستشفيات المطلوبة للإشغال بالحالات الحرجة التي تستدعي عناية فائقة ومكثفة وأجهزة تنفس صناعي، ومؤكدا أن الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة حتى مع اقتراب فصل الشتاء والتصاعد النسبي في أعداد الحالات في إطار الموجة الرابعة للوباء.