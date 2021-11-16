مصر والاتحاد الأوروبى يعقدان الجلسة الثالثة للمشاورات حول ملف الهجرة (صور)

عقدت مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم، جلسة مشاورات سياسية حول موضوع الهجرة، برئاسة السفير دكتور بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والسيدة هيلينا كونيج نائب الأمين العام لجهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، والسيد يوهانس لوشنر نائب مدير إدارة الشئون الداخلية بالمفوضية الأوروبية.

وأطلق وزير الخارجية سامح شكرى، بمشاركة المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية، أمس الإثنين، الجولة الثالثة للحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتناول حوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي – الذي عقد اليوم - جميع الجوانب المتعلقة بالدخول في تعاون شامل اتصالاً بملف الهجرة، إذ أكد المشاركون في جلسة المشاورات أهمية إقامة علاقة تعاون مشترك ذات طابع استراتيجي.

جهود مصر لمنع الهجرة غير الشرعية

وتبادل الجانبان الرؤى حول كل الموضوعات الخاصة بالهجرة بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على الحاجة لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل، فضلاً عن قيام الجانب الأوروبي بتوفير المعدات اللازمة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.

وناقش الجانبان التحديات المشتركة مثل مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الهجرة النظامية.

وخلال جلسة المشاورات، تمت الإشادة بالجهود المصرية الهامة لمنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016، كما تمت الإشارة إلى تحمل مصر عبء استضافة ملايين من المهاجرين، بما في ذلك اللاجئون السوريون.

ويتطلع الجانبان في إطار وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مزيد من توطيد أطر التعاون حول هذا الملف.

وعقدت الجلسة الأولى لحوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي في 17 ديسمبر 2017، وأعقبتها الجلسة الثانية في 25 يونيو 2019.