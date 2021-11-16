الاتحاد الأفريقى: 6.06% من سكان القارة تلقوا لقاح كورونا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحية للاتحاد الإفريقي، ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة الإفريقية بلقاح كورونا إلى 6.06% وسجلت نسبة من تلقي جرعة واحدة 9.2%.

وأوضحت المراكز - في بيان اليوم الثلاثاء - أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 8 ملايين و625 ألف إصابة و221 ألف وفاة، بينما تعافى 7 ملايين و987 ألف حالة.

وأوصت الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن المراكز الأفريقية تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.