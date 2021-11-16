اجتماع سرى.. عباس يلتقى رئيس الشاباك الإسرائيلى لأول مرة

كشف مسؤولون إسرائيليون كبار، اليوم الثلاثاء، أن رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الجديد «الشاباك»، التقى محمود عباس «أبو مازن» رئيس السلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، وذلك في رام الله.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أن الاجتماع السري الذي عقد بين عباس وبار هو الأول، بينما رفض الشاباك التعليق على الأمر، أو إنه كان على جدول أعمال رئيس الجهاز، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

تفاصيل لقاء عباس ورئيس الشاباك

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير أن اللقاء بين رئيس الشاباك وأبو مازن تم بتنسيق مسبق مع المستوى السياسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وتناول الاجتماع عددًا من القضايا، رغم تعرفيه بأنه اجتماع أولى، كما ناقش الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى التنسيق الأمني بين رام الله وتل أبيب.

اجتماع جانتس مع أبو مازن

ويأتي ذلك الاجتماع بعد اللقاء الذي جمع بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، في نهاية شهر أغسطس الماضي، مع عباس في رام الله، بموافقة المستوى السياسي في تل أبيب.

وناقش اجتماع «جانتس - عباس» خطوات تعزيز السلطة الفلسطينية في مواجهة نفوذ عدد من الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى القضايا السياسية والأمنية والمدنية والاقتصادية.

وأبلغ جانتس، أبومازن، بأن إسرائيل مستعدة لاتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية.

اجتماعات فلسطينية إسرائيلية

وبعد شهر من ذلك الاجتماع أيضًا، التقى عباس مع كبار مسؤولي حزب «ميرتس» ووزراء من الحكومة الإسرائيلي، وكذلك أعضاء من الكنيست.

وطلب أبو مازن من أعضاء الحزب إبلاغ بينيت، ووزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، بأنه مهتم بلقائهم. قائلا: "أريد أن أرى الجميع، وليس أصدقائي فقط، قد نتفق على 1% أو لا نتفق على شيء، لكننا سنتحدث، وهي دعوة مفتوحة".

من جانبها، أعلنت شاكيد رفضها القاطع للقاء الرئيس الفلسطيني، قائلة: "لن يحدث ذلك أبدًا"، وكذلك اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي الموقف ذاته.