بعد خصومة 7 أعوام.. عقد جلسة صلح بين عائلتين فى أسوان (صور)

شهدت مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، مراسم الصلح بين عائلتي العوني وعائلة الرشايدة والعوازم المقيمة بمحافظة الأقصر وإنهاء الخصومة ونبذ العنف بين العائلتين، وذلك تحت رعاية الشيخ عبدالسلام مصطفى عبدالسلام رئيس لجنة فض المنازعات في صعيد مصر.

وتمت مراسم الصلح بحضور المهندس إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز إدفو ونائبا عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبعض القيادات الأمنية، والدكتور محمد الديب وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والآلاف من اهالي محافظتي أسوان والأقصر.

وتعود تفاصيل الخصومة منذ 7 سنوات عندما تم قتل أحد الأشخاص من عائلة العلواني بمدينة أسوان، على أيدي أحد أهالي عائلة الرشايدة والعوازم المقيمة بمحافظة الأقصر، لكن قضت المحكمة منذ 5 سنوات ببراءة الأخير بعد أثبت أن القتل كان بالخطأ ولم يكن بالعمد.



وقرر الشيخ عبد السلام مصطفى عبدالسلام ولجنة فض المنازعات، التدخل بين العائلتين لإتمام الصلح بينهم، وبالفعل وافق العائلتين على إتمام الصلح، واجتمعت جميع القبائل بمركز إدفو لإقامة الصلح ونبذ العنف بين العائلتين.

وقال أحد أفراد لجان فض النزاع، إن عدم وجود تقديم كفن أثناء الصلح، هو لعدم وجود العمد في القتل وأنه كان خطأ وقامت المحكمة بتبرئة القاتل، ولم يقع عليه أي تهمة، ولذلك تم الاتفاق على إنهاء الخصام بين الطرفين، ونبذ العنف والصلح بينهم وعدم وجود الكفن.