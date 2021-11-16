الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

نيافة الأنبا بشارة يترأس الرياضة الروحية لمار جرجس بكنيسة طنطاوى

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

 ترأس صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، أمس، الرياضة الروحية بكنيسة طنطاوي. 

كان في استقبال نيافته القمص إبراهيم ذكي، راعي الكنيسة، والخدام والخادمات، والشمامسة.

ويحرص نيافته على مشاركة الكنائس الكاثوليكية بايبارشيته في فعاليات الرياضة الروحية لكل كنيسة.

وتستعد الكنائس المصرية لبدء صوم الميلاد المجيد والذي يبدأ يوم،٢٥نوفمبر ويستمر اكثر من ٤٠يوما متواصلة، تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية يوم٢٥ديسمبر من كل عام وفقا لتقويم الكنائس  الغربية بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم٧يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الأقباط عن أكل اللحوم، وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير.

الانبا بشارة جودة وديرمواس الرياضة الروحية صوم الميلاد المجيد الكنائس المصرية

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وائل لطفي

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