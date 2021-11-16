ضبط عاطل هارب من تنفيذ حكمى الإعدام والمؤبد بالإسكندرية

تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام لمنطقتي غرب ووسط الدلتا قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء عبدالخالق حجازي، مساعد مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام لمنطقتي غرب ووسط الدلتا، من ضبط شخص هارب من قضيتي إعدام ومؤبد.

تمكن الرائدان محمد الحسيني، ومحمد المناوي، مفتشي الأمن العام، من ضبط المتهم الهارب “ا.ز.ز”، عاطل، والمحكوم عليه بالإعدام في قضية قتل عمد وقضية أخرى بالحكم المؤبد 25 عاما.

وكان قد ارتكب المتهم قضية سلاح وهو من محافظة المنصورة وتم القبض عليه بمحافظة الإسكندرية، بمنطقة باكوس وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و36 طلقة وكمية من البرشام، تم تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.