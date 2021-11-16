الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

رسامة كاهن جديد في أسقفية توليارا وجنوب مدغشقر لكنيسة الروم الأرثوذكس

كنيسة الروم الارثوذكس
كنيسة الروم الارثوذكس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه خلال القداس الإلهي الذي أقيم احتفالًا بتذكار القديس نكتاريوس في كنيسة بشارة العذراء مريم وبوضع يد الأسقف برودروموس أسقف توليارا وجنوب مدغشقر، وببركة صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، تمت رسامة الشماس سيميون كاهنًا، وهو من أبناء جزيرة مدغشقر.
وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن عقب القداس الإلهي رتبت مائدة طعام للكبار والأطفال بهذه المناسبة، ووزعت الهدايا على أبناء الرعية.

وعلى صعيد آخر، استقبل البابا فرنسيس هذا الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس جمهورية كرواتيا السيد زوران ميلانوفيتش والوفد المرافق.

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إنه صدر في أعقاب اللقاء بيان عن دار الصحافة الفاتيكانية جاء فيه أن الضيف الكرواتي اجتمع لاحقا إلى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بارولين بحضور أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المطران غالاغر.

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