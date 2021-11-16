الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا بالدول العربية: البحرين وموريتانيا صفر وفيات.. والعراق الأكثر إصابات

كورونا
كورونا

استمر العراق اليوم الثلاثاء في تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا كأكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لم تسجل البحرين وموريتانيا أية وفيات متعلقة بالفيروس.

ففي العراق، سجلت وزارة الصحة 807 إصابات جديدة و26 وفاة، وتماثل 1173 شخصًا للشفاء؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و70 ألفًا و883 حالة، وحالات التعافي إلى مليونين و27 ألفًا و560 حالة بنسبة 97.9%، والوفيات إلى 23 ألفا و562 حالة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 23 إصابة جديدة وشفاء 24 حالة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 275 ألفا و614 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1393 حالة عقب تسجيل صفر وفيات جديدة.

وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة 55 إصابة و66 حالة شفاء، فيما لم تسجل أية وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 38 ألفا و188 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 807 حالات.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 593 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 365 ألفا و830 حالة، و1923 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي إلى 320 ألفا و739 حالة، فيما تم تسجيل 12 وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و319 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 37 إصابة و44 حالة شفاء وحالتي وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و297 حالة، والشفاء إلى 538 ألفا و373 حالة والوفيات إلى 8 آلاف و818 حالة.

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