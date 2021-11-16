جولة نائب محافظ القاهرة لمجمع الأحياء لمتابعة مشروع الصرف بالزاوية الحمراء

أجرى صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية جولة لتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكيد على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع نائب المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشوارع بنطاق حي الزواية الحمراء من أعمال التطوير، والتمهيد لبدء أعمال الرصف بشارع الشركات.

كما تابع نائب المحافظ سير العمل وما تم إنجازه بمشروع تحسين الصرف الصحي (شارع السلام بمدينة الأحلام).