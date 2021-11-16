الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

مذيعة العصر الذهبي.. من هى مها حسنى التى تصدرت «تريند» جوجل عقب وفاتها؟

مها حسنى
مها حسنى

تصدرت المذيعة مها حسنى محركات البحث على جوجل عقب وفاتها، فهى من مذيعات ماسبيرو الشهيرات ويطلق عليها إحدى مذيعات العصر الذهبي، اشتهرت بإنسانيتها ومواقفها الجميلة مع عدد من الفنانيين أبرزهم رامى جمال، وقد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات ولفظت أنفاسها الأخيرة، وشيعت جنازتها من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن مذيعة ماسبيرو الراحلة

_ تعتبر إحدى مذيعات العصر الذهبي للإعلام المصري.

_عملت لسنوات في التلفزيون المصري الرسمي منذ أوائل التسعينيات.

قدمت عدة برامج أشهرها «أيامنا الطيبة».

_توفيت الإعلامية المصرية بعد صراع مع المرض.

_  اشتهرت بمواقفها الإنسانية،  كان أشهرها مع الفنان رامى جمال، عندما أعلن إصابته بمرض البهاق، دعمته فى محنته، من خلال توجيه رسائل له عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن الصفحة الرسمية لماسبيرو نعت المذيعة مها حسنى، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية والمذيعة الجميلة المهذبة الراقية مها حسني، من مذيعات العصر الذهبي للإعلام المصري، اللهم اغفر لها وارحمها ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم بدّل سيئاتها حسنات وأسكنها فسيح جناتك، اللهم آمين يا رب العالمين".

 

 

بوك ماسبيرو رسائل فيس بوك مستشفيات مواقع التواصل جنازة وقفة

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