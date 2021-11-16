الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة أسوان يتفقد مطعم المدن الجامعية ويتناول الغداء مع الطلاب

رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان يتناول الغداء مع الطلاب

أجري الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بزيارة تفقدية للمطعم المركزي بالجامعة، بمرافقة أمناء الجامعة المساعدين ومدير عام الشؤون الإدارية بالجامعة والطالب إسلام يوسف رئيس اتحاد الطلاب وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات، وطريقة إعداد الوجبات المقدمة للطلاب، وتفقد خلال الزيارة مراحل إعداد الطعام المختلفة، والالتزام بالإجراءات الصحية لإعداد الوجبات المقدمة لطلاب وطالبات المدن الجامعية، ومتابعة الإجراءات الوقائية وأعمال التطهير والتعقيم المستمرة داخل مطاعم المدينة الجامعية واتباع إجراءات السلامة والصحة في إعداد وتقديم الوجبات.

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وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة أن هذه الجولة الميدانية بمطاعم المدن الجامعية تأتي في إطار الحرص على الاطمئنان على سير العمل بهذه الأماكن الحيوية التي تتعلق براحة الطلاب خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية خلال العام الدراسي الجديد.

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وأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مع ارتداء العاملين للكمامات وتوزيع الوجبات الغذائية مغلفة في مواعيدها المحددة بالطريقة السليمة حرصًا على سلامة وصحة الطلاب.

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أسوان العام الدراسي اعداد الطعام رئيس جامعة الإجراءات الوقائية الغذائية المدينة الجامعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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