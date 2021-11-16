الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة التجارة الأمريكية فى سنغافورة لبحث سبل التعاون الاقتصادى

وزيرة التجارة الأمريكية
وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج إنه بحث مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو اليوم الثلاثاء سبل التعاون المحتمل في مجالات الاقتصاد الرقمي والأخضر ومرونة سلسلة التوريد "لمعالجة القضايا الحالية وخلق الفرص للشعبين"، وذلك خلال اليوم الأول من زيارتها لسنغافورة التي من المقرر أن تستغرق يومين.


ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن لونج قوله - في منشور على صفحته على "فيس بوك" - إن العلاقات الاقتصادية بين سنغافورة والولايات المتحدة "تعمقت على الرغم من تفشي وباء كوفيد-19"، مضيفًا أن هذه العلاقات تدعمها اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسنغافورة، والشراكة الموقعة مؤخرًا من أجل النمو والابتكار، التي وقعتها رايموندو الشهر الماضي بالتعاون مع وزير التجارة والصناعة جان كيم يونج خلال زيارته للولايات المتحدة.


وأضاف لونج أنه سيتم فتح الحدود تدريجيًا واستئناف التواصل بين المواطنين، معربًا عن تطلعه إلى العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التعافي الاقتصادي من الوباء.


يشار إلى أن سنغافورة تعتبر المحطة الثانية في أول زيارة رسمية لرايموندو إلى آسيا منذ توليها منصبها في مارس الماضي، حيث بدأت رحلتها في مدينة طوكيو اليابانية، كما أنه من المتوقع أن تكون محطتها الأخيرة في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم الخميس المقبل.


تجدر الإشارة إلى أن العام الحالي يصادف الذكرى السنوية الخامسة والخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين سنغافورة والولايات المتحدة.

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وائل لطفي

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