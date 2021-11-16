غدًا.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانية بقرية «الخياري»

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الخياري بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة خلال يومي 17و18 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

كانت مديرية الصحة بالمنيا، قد أعلنت عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أبوقلتة بمركز ملوى جنوب المحافظة، على مدار يومين متتاليين 15و16 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.