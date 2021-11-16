الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا: سنُعيد تقييم فيروس كورونا كل عشرة أيام

كورونا في النمسا
كورونا في النمسا

أكد وزير الصحة النمساوي فولفانج موكشتاين أن وضع فيروس كورونا في البلاد سيعاد تقييمه كل عشرة أيام خاصة العمل بقاعدة اللقاح أو التعافي المعروفة باسم "جي 2" مع استمرار التضييق على غير الملقحين.

وقال موكشتاين - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إنه سوف يبحث مع عدد من قيادات المستشفيات وخبراء الطب والصحة غدا الأربعاء تطورات الوضع الحالي لجائحة كورونا في البلاد ومدى فاعلية الإجراءات الجديدة بعد فرض الإغلاق أمام غير الملقحين بلقاحات كورونا.

وأشار إلى أنه في حالة استمرار ارتفاع الإصابات قد يكون الأفضل إعادة فرض قيود الخروج الليلية على الجميع كإجراء إضافي في مكافحة الوباء، وذلك على الرغم من عدم ترحيب بعض الأحزاب بهذه الخطوة.

في السياق نفسه، سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في النمسا ارتفاعا جديدا، وذلك بحسب إحصائيات وزارة الصحة النمساوية، حيث بلغت 10 آلاف و363 إصابة جديدة و61 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

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وائل لطفي

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