الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات وروسيا توقعان «إعلان نوايا» للنهوض بقطاع الطاقة والتنمية المستدامة

الطاقة
الطاقة

أبرمت الإمارات وروسيا، اليوم الثلاثاء، "إعلان نوايا" للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطاقة، لاسيما النظيفة منها، حيث أقر الجانبان خططا وآليات عمل جديدة لتطوير سياسات استباقية تصب في تعزيز العمل المشترك الداعم لمستهدفات البلدين المستقبلية لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، واتفاقية باريس للتغير المناخي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك جاء خلال اجتماع مشترك بين البلدين عُقد على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2021)، حيث ترأسه المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وبافيل سوروكين نائب وزير الطاقة في الاتحاد الروسي ممثلاً لحكومة روسيا، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.

وعلى هامش الاجتماع عقد فريق العمل جلسة نقاش بعنوان "التقنيات الرقمية في مجال النفط والغاز"، وذلك في إطار برنامج يشمل التبادل العلمي وورش عمل حكومية وتخصصية وتنظيم زيارات متبادلة للوفود.

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