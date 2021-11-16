بروتوكول بين «العربية للتصنيع» وجامعة عين شمس لدعم المشروعات البحثية

أكد الفريق "عبدالمنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بتحقيق التكامل بين الجامعات وجهات البحث العلمي والمؤسسات الصناعية الوطنية بما يحقق خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقًا لآليات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن العربية للتصنيع تضع كل إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية ومراكزها التدريبية لإعداد جيل جديد من الكوادر البشرية المدربة وفقًا لرؤية مصر 2030، فضلًا عن إرساء دعائم التعاون العلمي والبحثي والتدريب ونقل التكنولوجيا.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومعهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا الذي وقعه من جانب المعهد الدكتور "منتصر يسري غالي" عميد معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

في هذا الصدد أشاد "التراس" بالمنظومة المتكاملة للتعليم الهندسى والبحث العلمي بمعهد القناة العالي، ورؤيتها الجادة في مختلف المجالات الهندسية والعلمية والعديد من المشروعات البحثية التطبيقية، والتى يمكن أن تقدم حلول صناعية لمشاكل القطاعات المختلفة بالدولة ،مشيرا إلى اهتمام العربية للتصنيع لتعزيز التعاون المشترك مع معهد القناة لتفعيل ثقافة التنمية من خلال البحث العلمى المتميز والجاد ودعم الارتباط بين الكيانات الصناعية والاكاديمية لمواجهة التحديات التى تعوق تقدم الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة للدولة.

وحول جوانب البروتوكول، أوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على التنسيق المشترك فى المجالات البحثية وتحقيق الإستفادة بالإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة لدى الطرفين من ماكينات ومعدات وكوادر بشرية فى أعمال الإنتاج للمجالات الصناعية المختلفة و فى استكمال الجزء العملي لمشاريع الطلبة.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن ايضا التدريب ودعم المشروعات البحثية والإبتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة وتنظيم الدورات التدريبية فى المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي فى مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الانتاجية والبحثية التابعة للهيئة وتدريب الكوادر البشرية بالعربية للتصنيع بالدورات التخصصية بالمعهد ، بالإضافة إلي تنظيم زيارات ميدانية لطلبة معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا لوحدات من الهيئة العربية للتصنيع المختلفة .

من جانبه، أعرب المهندس "علي محمد حفني" رئيس مجلس إدارة معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة فى مجالات التدريب والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية إلي نماذج تطبيقية يمكن الإستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل.