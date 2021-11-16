الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تقدم خدمات صيانة الطائرات لشركة Fly Jordan الأردنية

مصر للطيران
مصر للطيران

وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية اتفاقية لتقديم مختلف الخدمات الفنية لطائرات شركة Fly Jordan الأردنية،  في إطار أنشطة اليوم الثالث لجناح مصر للطيران بمعرض دبي للطيران Dubai Airshow 2021.

ووقع الاتفاقية عن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية السيد المهندس هاني صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة وعن شركة Fly Jordan السيد إبراهيم شاتي رئيس مجلس الإدارة.

وتشمل الاتفاقية قيام شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بتقديم خدمات الدعم الفني لأنشطة الصيانة اليومية في المطارات المصرية(القاهرة - شرم الشيخ - الغردقة) وكذلك المحطات المعتمدة في المملكة العربية السعودية وتقديم خدمات الصيانة الثقيلة لجميع أسطول الشركة الأردنية في هناجر شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالقاهرة وكذلك تقديم خدمات الإصلاح والتعمير للوحدات والمحركات في ورش الإصلاح بالقاهرة.

وتقدم شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خدماتها الفنية لأكثر من 150 عميلاً تنضم لهم شركة Fly Jordan الأردنية إحدى شركات الطيران الخاصة التي تنظم رحلاتها إلى العديد من الوجهات بالشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، وتعمل شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على توسيع قاعدة عملائها من خلال الاعتمادات المحلية والدولية الحاصلة عليها وتوسيع نطاق الخدمات الفنية المقدمة لجذب المزيد من العملاء. وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران على ضرورة التواجد الدائم في المحافل العالمية المهمة في صناعة النقل الجوي بما يليق بمكانة وعراقة جمهورية مصر العربية في هذا المجال التي تمتد ل٩٠ عاما. 

مصرللطيران ومجالاتالصيانة والأعمال الفنية جمهورية مصر العربية الخدمات الفنية لطائرات الشركة الوطنية مصرللطيران

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