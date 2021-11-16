الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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مصر

«التموين»: ضخ سلع بكميات كبيرة في الأماكن ‏المتضررة من السيول بأسوان

وزير التموين
وزير التموين

وجه الدكتور علي المصيلحي  وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، بتيسير سيارات متنقلة بالأماكن ‏التي تضررت من السيول بأسون لتوفير السلع للمواطن.

وأشار ‏أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة  معاون الوزير، أن ‏الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة قد ‏سيرا أمس عدد 6 سيارات متنقلة بالأماكن التي تضررت من ‏السيول بأسوان بمناطق (أبو الريش – وكومبو – وغرب دراو  ‏‏- ومنطقة الشلال  والمنطقة الأولي بالرعاية)، لتوفير السلع ‏الغذائية للمواطنين بتلك الأماكن بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلي أن ‏سعر تلك السلع بالنسبة للسكر 8.50 جنيها / للكيلو، والأرز بـ 8 ‏جنيها / للكيلو، والزيت عبوة زنة 800 جرام بسعر 21 جنيها، ‏والعبوة زنة واحد لتر بسعر 25 جنيها.

وأضاف كمال، أن الشركة المصرية لتجارة ‏الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف ترسل ‏اليوم عدد من السيارات أيضا لتوفير كل احتياجات المواطنين في ‏تلك الأماكن من السلع، مشيرا إلي وجود تنسيق كامل بين  الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، والسيد اللواء  أشرف عطية – محافظ أسوان في هذا ‏الأمر.

وأكد كمال أن الدكتور  علي المصيلحي – ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديرية التموين بأسوان ‏بزيادة المخزون الاستراتيجي من الدقيق بالمخابز ومتابعة عملها ‏لحظة بلحظة لتوفير كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم .‏

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