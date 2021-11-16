مواعيد عرض مسلسل زى القمر حكاية مش هنفرح بيكى

تزداد عمليات البحث الإلكترونية من قبل المواطنين على موعد عرض مسلسل زي القمر حكاية مش هنفرح بيكي، التي أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن إعادة إذاعتها مرة أخرى.

أبطال مسلسل زي القمر حكاية مش هنفرح بيكي

تشهد قصة "مش هنفرح بيكي" مشاركة العديد من الفنانين، حيث تجسدها الفنانة جومانا مراد، والفنان عباس أبوالحسن، محمد كيلاني، مها أبوعوف، هشام الشاذلي، نرمين زعزع، محمد أبوداوود.

مواعيد عرض مسلسل زي القمر على قناة cbc

يتم عرض قصة "مش هنفرح بيكي" على شاشة قناة CBC، من يوم السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، بينما تعاد الحلقات في الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، فيما تعاد مرة أخرى في الساعة الثانية عشرة من منتصف اليوم التالي.

كما يتم عرض حلقات المسلسل على شاشة CBC drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مصر.

قصة مسلسل زي القمر حكاية مش هنفرح بيكي

تدور أحداث تلك القصة حول قصة فتاة تدعى أماني، وتتأخر في الزواج، وتجبر على مواجهة المجتمع ونظرة الناس لها.

بينما تدور أحداث المسلسل، على العديد من القصص المختلفة، حيث تبلغ مدة كل قصة منهم خمس حلقات، تتم إذاعتها تباعا، خلال كل أسبوع.

وهو من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، تأليف شهيرة إسلام، قصة مش هنفرح بيكي هو ثاني قصص مسلسل زي القمر، هذا المسلسل يدور في إطار الدراما وتدور أحداث هذا المسلسل في مجموعة من القصص والحكايات المختلفة التي تهتم بالقضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات، تتكون الحكاية من خمس حلقات.

قصة "أم العيال"

وانتهى المسلسل، الأسبوع الماضي، من إذاعة قصة "أم العيال" بطولة الفنانة رانيا فريد شوقي، التي نالت نجاحا كبيرا وإعجاب الكثير من المشاهدين.

عرضت حتى الآن عشر حكايات من الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا» وهي: حكاية «أم العيال» بطولة رانيا فريد شوقي، وحكاية «حتة من القمر» بطولة بقاء الخميسي، وحكاية «إن كبر ابنك» بطولة وفاء عامر، وحكاية «عقبال عوضك» بطولة مي كساب، وحكاية «غالية» بطولة درة، وحكاية «واحد في المية» بطولة صابرين، وحكاية «أنا قبلت» بطولة أيتن عامر، وحكاية «مش مبسوطة» بطولة بشرى، وحكاية «اللي خلف مامتش» بطولة سوسن بدر، وحكاية «فوتوشوب» بطولة محمد مهران، وملك قورة.