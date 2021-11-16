«النصر للمقاولات» تُصدر قرارًا بشأن ترقيات العاملين خلال 2021

بدأت شركة النصر للمقاولات الإجراءات الخاصة بالترقيات للعاملين، بحسب منشور داخلي حصلت “الدستور” على نسخة منه.

ونص القرار على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لأعمال حركة الترقيات الخاصة بالعاملين المستوفين للترقي حتى 31 ديسمبر 2021 وذلك علي أربع دفعات متتالية.

قرار ترقية العاملين



ووافقت الجمعية العامة غير العادية، لشركة النصر العامة للمقاولات ، حسن محمد علام ، على تعديل النظام الأساسى للشركة ، وذلك بحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية .



وذكرت الوقائع ، إنه وفق قرار الجمعية العامة غير العادية، برئاسة المهندس هشام أبو العطا، رئيس القابضة للتشييد والتعمير ، تم تحديد راس المال المرخص به والاسمى بمبلغ 780 مليون جنيه.



كما تم تحديد رأس المال المدفوع بمبلغ 320 مليون جنيه ، موزع على 64 مليون سهم قيمة كل سهم 5 جنيهات، وجميعها اسهم نقدية ومملوكة بالكامل للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

بدأت شركات مقاولات قطاع الأعمال العام في إقرار حركة ترقيات للعاملين بها .

وحصلت الدستور علي خطاب قرار شركة النصر العامة للمقاولات بشأن ترقية العاملين بها .

حيث اشتمل القرار علي أنه يتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لأعمال حركة الترقيات الخاصة بالعاملين المستوفين للترقي حتي 31 ديسمبر 2021 وذلك علي أربع دفعات متتالية .

ووافقت الجمعية العامة غير العادية، لشركة النصر العامة للمقاولات ، حسن محمد علام ، على تعديل النظام الأساسى للشركة ، وذلك بحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية .



وذكرت الوقائع ، إنه وفق قرار الجمعية العامة غير العادية، برئاسة المهندس هشام أبو العطا، رئيس القابضة للتشييد والتعمير ، تم تحديد راس المال المرخص به والاسمى بمبلغ 780 مليون جنيه.



كما تم تحديد رأس المال المدفوع بمبلغ 320 مليون جنيه ، موزع على 64 مليون سهم قيمة كل سهم 5 جنيهات، وجميعها اسهم نقدية ومملوكة بالكامل للشركة القابضة للتشييد والتعمير.