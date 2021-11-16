«صحة أسيوط» تشن حملات ليلية مفاجئة على المنشآت لمتابعة الأداء

شنت مديرية الصحة بأسيوط، حملات ليلية مفاجئة على المنشآت الصحية لمتابعة الأداء، وتقييم مستوى الخدمة الصحية، والتأكد من تواجد العنصر البشري المكلف بتقديم الخدمة الصحية بمختلف أنواعها.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بتشكيل فرق لمتابعة وتقييم الأداء على أرض الواقع.

وقام الدكتور عصام نبيل مدير وحدة الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بأسيوط مدير إدارة التفتيش الفني بمديرية الصحة على رأس وفد ضم دكتور محمد عرفة بادارة التفتيش الفني و دكتورة عفاف بالتفتيش الفني ودكتورة مي الشرقاوي مسئول الاتصال السياسي بالمديرية والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارتي المتابعة والرقابة الداخلية للقطاع الصحي بأسيوط وأشرف سميح مفتش مالي وإداري وامل وحسناء مشرفات تمريض واحمد الريفي بإدارة الدعم الفني .. بمفاجئة مستشفيات أبوتيج المركزي وصدفا المركزي والغنايم المركزي ومنفلوط الصحة الإنجابية والقوصية المركزي وديروط المركزي على مدار يومين متتاليين حيث تلاحظ إقبال شديد من المواطنين على الاستقبال العام بالإضافة إلى ملاحظة عدد من السلبيات الفنية والإدارية.

حيث تفقدت اللجنة الاستقبال العام وبنوك الدم والأشعة والعنايات والمبتسرين والأطفال العمليات والغسيل الكلوي والأقسام الداخلية بالمستشفيات.

وقامت اللجنة بمتابعة وتقييم الأداء بالمستشفيات على أرض الواقع واستمعت لآراء المواطنين من مرافقين ومرضي لمعرفة مدي رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وأسفرت الجولات التي بدأت تمام الساعة الثامنة مساءا والتي انتهت تمام الساعة الثالثة صباحا عن إحالة عدد من المكلفين بتقديم الخدمة الطبية من أطباء وتمريض وفنيين للتحقيقات العاجلة ومجازاة آخرين وتوجيه اللوم والإنذار الآخرين.

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة باسيوط استمرار أعمال اللجان الخاصة بمتابعة وتقييم المنشآت الصحية ليلا ونهارا في مختلف مراكز ومدن وقري المحافظة لرصد وتقييم أداء الخدمات المقدمة للمترددين على المنشآت الصحية سواء مستشفيات عامة أو مركزية أو نوعية أو وحدات صحية.