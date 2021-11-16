الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط بطل فيديو الجرى فوق قطار الغربية.. والمتهم: «بمثّل لعبة صب واى»

قطار
قطار

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص باعتلاء قطار والجري فوق القطار أثناء سيره بمحافظة الغربية، وذلك عقب تحديد  المتهم وضبطه.

كانت وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو، يقوم فيه أحد الأشخاص باعتلاء قطار والجري فوقه أثناء سيره بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية، وبالفحص تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور عقب ارتكابه الواقعة، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية.

واعترف بارتكاب الواقعة على سبيل اللهو، وقيامه باعتلاء القطار أثناء توجهه للقرية محل إقامته لرغبته في تمثيل شخصية لعبة "صب واي"، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو، يظهر خلاله شخص يقوم بالجري فوق قطار بطريقة بهلوانية عرضت حياته للخطر، ووضعته تحت  طائلة المساءلة القانونية.

وزارة الداخلية قطار محافظة الغربية ضبط المحلة طالب

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وائل لطفي

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