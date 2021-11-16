مُسن يقتل ابنه المدمن بطعنة سكين ويتخلص من جثته: «بيضرب أمه»

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسن دافع عن نفسه وعن زوجته بطعن نجله المدمن بسكين أثناء قيامه بضرب والدته لإجبارها على إعطائه أموالا لشراء المواد المخدرة، في محافظة القليوبية.

وتبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، من الأهالى بالعثور على جثة شخص، مقيم بدائرة المركز وبها عدة إصابات متفرقة، وما قرره شقيق المتوفى بإدمانه للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل، برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية أن وراء الواقعة والد وشقيق المجني عليه، لإدمان المجني عليه للمواد المخدرة وتعديه الدائم بالضرب والسب على والديه.

وقام المجني عليه بالتعدي بالضرب على والدته بالضرب لإجبارها على إعطائه مبالغ مالية، لشراء مواد مخدرة فقام والده بمنعه وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته المشار إليها، وقام برطم رأسه بالأرض فأودى بحياته، وعقب ذلك استعان بنجله "المتهم الثاني" وقاما بنقل الجثة باستخدام مركبة "التوك توك" الخاص بوالد المجني عليه وإلقائه بمكان العثور عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشد والده عن الأداة ومركبة "التوك توك" المستخدمتين فـى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.