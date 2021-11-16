الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة البريطانية: تم رفض طلب منفذ هجوم ليفربول للجوء عام 2014

هجوم ليفربول
هجوم ليفربول

قالت الشرطة البريطانية إن الإرهابي المشتبه به الذي فجر قنبلة يدوية الصنع خارج مستشفى كان قد تحول للمسيحية، وتم رفض طلبه للجوء عام 2014.


وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن الإرهابي عماد السويلمين انتقل لبريطانيا من الشرق الأوسط منذ عدة أعوام، وقام زوجان مسيحيان في مرحلة من المراحل باستضافته في منزلهما في ليفربول.


وقتل السويلمين /32 عاما عندما انفجرت العبوة في سيارة أجرة خارج مستشفى للنساء في ليفربول أمس الأول الأحد.


وأوضحت الشرطة أنها قد تستغرق " عدة أسابيع" قبل أن تفهم بصورة كاملة ما حدث فيما يتعلق بالتخطيط والإعداد وكيفية تنفيذ الانفجار.


وقال مالكوم هيتشكوت، الذي استضاف هو زوجته إليزابيث، السويلمين للعيش معهما، إن المشتبه به جاء لأول مرة للكاتدرائية الانجليكانية في ليفربول عام 2015، وأراد التحول من  الإسلام للمسيحية.


وقال لصحيفة ذا صن البريطانية" لقد كان فقيرا في ذلك الوقت، وقمنا باستضافته".


وأضاف" القائمون على شؤون اللجوء في المملكة المتحدة لم يقتنعوا أنه سوري، ورفضوا طلب لجوئه  عام 2014".


وتردد أنه تحول للمسيحية عام .2017 وقالت إليزابيث لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" "نحن نشعر بالحزن الشديد. لقد كنا نحبه، لقد كان رجلا لطيفا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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