الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر خريطة سقوط أمطار «نوة المكنسة» على محافظة الإسكندرية

امطار
امطار

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن خريطة توقعات سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء على أحياء الإسكندرية، بعد إعلان عدم استقرار الطقس وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وبالتزامن مع تعرض المحافظة لنوة المكنسة.

وجاءت التوقعات كالآتي:

تشهد أحياء المنتزة أول وثان، والجمرك وشرق ووسط كثافة متوسطة إلى خفيفة للأمطار بدءًا من الساعة الخامسة مساءً.

وفي الساعة الثامنة مساءً كثافة غزيرة جدًا للأمطار على مناطق غرب المحافظة: (الجمرك، العجمي، العامرية أول وثان، مركز ومدينة برج العرب)، وكثافة متوسطة إلى غزيرة للأمطار على مناطق: ( شرق، وسط، غرب)، وكثافة متوسطة إلى خفيفة للأمطار على مناطق المنتزه أول وثان.

وفي التاسعة إلى العاشرة مساءً، كثافة غزيرة إلى متوسطة للأمطار على جميع أنحاء المحافظة.

وفي الحادية عشر مساءً كثافة غزيرة جدًا للأمطار على اغلب مناطق المحافظة:(المنتزه اول وثان، شرق، وسط، غرب، الجمرك)، وكثافة متوسطة إلى غزيرة للأمطار على مناطق: (العامرية أول وثان، مركز ومدينة برج العرب).

وفي الثانية عشر منتصف الليل، تشهد كثافة غزيرة جدًا للأمطار على مناطق المحافظة: (غرب، الجمرك العجمي)، وكثافة متوسطة إلى غزيرة للأمطار على باقي مناطق المحافظة.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، وذلك للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة ومتوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسئولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، منوهًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

محافظة الاسكندرية خريطة توقعات سقوط الامطار عدم استقرار الطقس نوة المكنسة أمطارا غزيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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