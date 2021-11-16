الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

معاينة موقع «حريق مدينة الإنتاج الإعلامي» لمعرفة أسبابه

حريق مدينة الإنتاج
حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

تباشر النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الثلاثاء، التحقيقات حول نشوب حريق في محول تخفيض الجهد المغذي لمبنى النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي لبيان سبب نشوب ماس كهربائي وتحديد وجود متهم بالإهمال من عدمه. 

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق، كما استدعت العاملين بالمكان لسؤالهم. 

كان بلاغ ورد لضباط الحماية المدنية بنشوب حريق في محول كهرباء بمنطقة النايل سات، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

 وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي نشب بمحول تخفيض الجهد الموزع لمبنى النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة بأكتوبر مبنى النايل سات الانتاج الإعلامي المعمل الجنائي سيارات الإطفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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