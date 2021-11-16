الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على 15 متهما في عصابة «اتجار بالبشر»

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الحكم على 15 متهماً بالاتجار بالبشر واستغلال الفتيات جنسياً تحت ستار تشغيل العمالة المنزلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وامانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة.

كشف قرار الإحالة  في القضية رقم 7175 لسنة 2021 جنايات الدقي والمقيدة برقم 1123 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، قيام المتهمين “ع. م”، تعمل محامية حرة وصاحبة مكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، “م. س”، 24 سنة، ويعمل موظف استقبال بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، “ع. ع”، 36 سنة، ويعمل طاهي، “إ. ع”، 36 سنة، موظف بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، “أ. ف”، 18 سنة، طالبة جامعة وموظفة بمكتب البرنسيسة لإلحاق العمالة المنزلية، “أحمد. ع”، وشهرته بطوط، 19 سنة، ويعمل موظف بعيادة بالتجمع الخامس، “أ. أ”، 66 سنة، يعمل محامي حر، “أ. ح”، 52 سنة، يعمل رئيس قسم الاقتصاد السياسي بإدارة أبو قرقاص التعليمية بمحافظة المنيا، “م. ع”، 57 سنة، يعمل مستشار تسويق وإعلان، “ع. أ”، 52 سنة، بالمعاش، “ع. ف”، 50 سنة، “ف. م”، الشهير بـ فرانك، 87 سنة، صاحب شركة النيل للملابس، “ن. ق”، 56 سنة، بدون عمل، “م. ح”، 58 سنة، صاحب شركة الصالح للاستيراد والتصدير، “أ. م”، 39 سنة، مستشار تسويق إعلام بالشركة الدولية لتصنيع وتجميع السيارات، بإيواء واستخدام المجني عليهن 10 سيدات وفتيات، وذلك بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف لديهن.

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهمين من الأولى إلى السادس بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لذلك العرض السالف البيان وتخصص نشاطهم في استقطاب النساء ذوات الظروف الاجتماعية الشاقة عن طريق الإعلان من خلال الكيان التجاري الخاص بالمتهمة الأولى وهي شركة “البرنسيسة” لإلحاق العمالة المنزلية عن وظائف للعمل المنزلي برواتب مجزية وذلك للتمكن من السيطرة عليهن واستغلالهن من قبل مستخدميهن ومنهم المتهمون من السابع إلى الخامس عشر من أجل الحصول على منفعة مادية للمتهمين من الأول حتى السادس تمثلت في مبالغ مالية ومنفعة جنسية للمتهمين الثاني ومن السابع إلى الخامس عشر.

شهادة الشهود 

الشاهدة الأولى “ن. أ”، 21 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي تجاري صناعي. 

شهدت أنها حال بحثها عن فرصة عمل بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أبصرت إعلان لمكتب البرنسيسة للعمالة المنزلية يطلب خلاله عمالة منزلية وبمهاتفة المعلن طلب منها الحضور لإجراء مقابلة شخصية بمقر المكتب وبوصولها أبرم معها عقد عمالة يتضمن العديد من الشروط لم تتمكن من الاطلاع عليها وحصلوا منها على بطاقة الرقم القومي خاصتها وتبلغ لها من أعضاء المكتب بتوافر فرصة عمل لدى المتهم الثالث عشر وبوصولها فوجئت به يتجرد من ملابسه مطالبًا إياها بأعمال منافية للآداب فلاذت بالفرار وأشارت إلى أن المتهمين يقومون بعمل إعلان وهمي لاستقطابها واستغلالها جنسيًا بإرسالها إلى المتهم الثالث عشر وأضافت بأنها حال تواجدها بمقر المكتب تعدى عليها المتهم الثاني بأن قام بملامسة مواضع يتأذى عرض المرأة من المساس بها.

محاكم التجمع الخامس الحكم الاتجار بالبشر تشغيل العمالة المنزلية الجلسة الإحالة القضية

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وائل لطفي

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