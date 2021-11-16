محافظ أسيوط يترأس اجتماع لجنة اختبار القيادات بالصحة والتعليم والزراعة

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع اللجنة الدائمة لاختبار المتقدمين لشغل عدد من المناصب القيادية والتجديد لآخرين بمديريات الصحة والتريية والتعليم والزراعة، والتي تم الاعلان عنها بوسائل الاعلام المختلفة وذلك لإختيار الأكفأ والأنسب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

اجتماع محافظ أسيوط



جاء ذلك بحضور اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمهندس فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد المحافظة، ومنار مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة ومحمد أبوغدير مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم والزراعة ، ومدير مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط.

اجتماع محافظ أسيوط



وقال المحافظ، إنه تم فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم عن طريق اللجنة المشكلة لذلك "اللجنة الدائمة لاختيار القيادات"، وذلك للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية وطبقًا للمعايير والشروط حتى يتم اختيار قيادات قادرة على قيادة المستقبل وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.

اجتماع محافظ أسيوط

ولفت إلى أن اللجنة ناقشت المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة ومدى قدرتهم على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل وضبط الأداء، فضلاً عن توجيه أسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات.

اجتماع محافظ أسيوط



كانت محافظة أسيوط قد أعلنت في وقت سابق عن حاجة مديريات الصحة والتربية والتعليم والزراعة لشغل بعض الوظائف القيادية، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة وذلك لتلبية احتياجاتها لشغل هذه المناصب.