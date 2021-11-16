تزامنًا مع احتفال تكريس كنيسته.. تعرف على القاب القديس مارجرجس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 16 نوفمبر، بعيد تكريس كنيسة القديس مارجرجس، الشهير ب"سريع الندهة".

ونظمت الكنائس التي تحمل اسمه صباح اليوم، قداسًا الهيًا احتفالاً به، وترصد “الدستور" القاب القديس.

يسمى جاورجيوس أو جريس أو جورج، وجرجة في العربية الفصحى.

أحد المساعدين المقدسين الأربعة عشر حسب التقاليد الكاثوليكية، يحتفل به يوم 23 أبريل من كل عام. ومعنى اسمه الزارع أو الفلاّح. يعتبر الرمز الوطني لمدينة بيروت حيث تغلب على التنين وقتله.

مار جرجس: مار هي كلمة سريانية وتعني السيد، وجريس أو جرجس أو جورج باللغات الأخرى. مار جرجس الملطيّ: نسبة إلى مدينة ملطية موطن آباء القديس وأجداده وهي تقع في إقليم كبادوكيه بآسيا الصغرى (تركيا حالياً)، ولذلك يطلق عليه أحياناً اسم مار جرجس الكبادوكي. أصبح التعبير السرياني مار جرجس هو الأكثر سائداً بين الشعب القبطى في الاستعمال الكنسي، وخاصة في الكنائس العربية والشرقية.

جيئورجيوس: وهي من الأصل اليوناني، وترجمته عربياً: فلاح أو عامل في الأرض، وهي كناية كنسية لقّب بها، وتعبر عن أن القديس كان قد فقد فلح في حقل الملكوت واشتغل في كرم الرب. مارجرجس الفلسطيني:لأن والدته كانت من مدينة اللد بفلسطين. مارجرجس الكبير:تميزاً له عن القديسين الآخرين الذين لهم نفس الاسم.

مارجرجس الرومانى:لأنه كان يتمتع بحقوق المواطن الرومانى كاملة وقد منح هذه الجنسية طبقاً لقانون (كاراكلا) الصادر عام 212م ويقضى بمنح الجنسية الرومانية لجميع سكان الامبراطورية الرومانية والأمراء الأصليين.

سان جورج:وهو الاسم الذي يعرف به القديس في الكنيسة الغربية.

أمير الشهداء:وهو أشهر لقب للقديس وتقول الرواية ان السيد المسيح أعطاه هذا الاسم.

سريع الندهة:وهو اللقب الشعبي المعروف به القديس بين أقباط مصر.