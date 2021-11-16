محادثات بين إسرائيل والإمارات لإلغاء الحواجز التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادى

قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل والإمارات أطلقتا محادثات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بينهما.

وعقدت الوزيرة أورنا باربيفاي اجتماعا عن بعد مع نظيرها الإماراتي عبدالله بن طوق المري لبدء المفاوضات. بحسب “رويترز”.

وأضافت الوزيرة أن “مسؤولين إسرائيليين بارزين من فريق التفاوض يقومون بزيارة لدبي في الوقت الراهن تستمر حتى يوم الخميس لإجراء المزيد من المحادثات”.

وقالت باربيفاي للمري وفقا لما نقلته وزارة الاقتصاد الإسرائيلية "هذا الاتفاق سيعزز بدرجة كبيرة التجارة بين البلدين ويلغي الحواجز ويوسع التعاون الاقتصادي".

وقال أوهاد كوهين، مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، ورئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، إنه يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الإمارات بشأن قضايا تتعلق بتجارة السلع والخدمات والإجراءات التنظيمية والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وطبعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل العام الماضي وزادت التجارة بين البلدين بدرجة كبيرة فبلغت تجارة البضائع وحدها نحو 500 مليون دولار منذ بداية 2021 ارتفاعا من 125 مليون في 2020 بكامله، ومن المتوقع أن تستمر في زيادة.