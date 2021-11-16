الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

محادثات بين إسرائيل والإمارات لإلغاء الحواجز التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادى

جريدة الدستور

قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل والإمارات أطلقتا محادثات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بينهما.

وعقدت الوزيرة أورنا باربيفاي اجتماعا عن بعد مع نظيرها الإماراتي عبدالله بن طوق المري لبدء المفاوضات. بحسب “رويترز”.

وأضافت الوزيرة أن “مسؤولين إسرائيليين بارزين من فريق التفاوض يقومون بزيارة لدبي في الوقت الراهن تستمر حتى يوم الخميس لإجراء المزيد من المحادثات”.

وقالت باربيفاي للمري وفقا لما نقلته وزارة الاقتصاد الإسرائيلية "هذا الاتفاق سيعزز بدرجة كبيرة التجارة بين البلدين ويلغي الحواجز ويوسع التعاون الاقتصادي".

وقال أوهاد كوهين، مدير إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، ورئيس فريق التفاوض الإسرائيلي، إنه يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الإمارات بشأن قضايا تتعلق بتجارة السلع والخدمات والإجراءات التنظيمية والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وطبعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل العام الماضي وزادت التجارة بين البلدين بدرجة كبيرة فبلغت تجارة البضائع وحدها نحو 500 مليون دولار منذ بداية 2021 ارتفاعا من 125 مليون في 2020 بكامله، ومن المتوقع أن تستمر في زيادة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

تصادم قطار بسيارة نقل في الجيزة.. 4 إصابات خطيرة (صور)

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

أمطار بالقاهرة والإسكندرية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-11-2021

«الإحصاء» يعلن ارتفاع عدد المشتغلين فى مصر لـ 27.1 مليون

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

محادثات بين إسرائيل والإمارات لإلغاء الحواجز التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادى

استشهاد شاب فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

وزير الخارجية الإسرائيلى يبحث الملف النووى الإيرانى مع المبعوث الأمريكى الخاص لإيران