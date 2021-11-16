الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مجلس «نوعية عين شمس» يناقش استعدادات افتتاح مسرح طلعت حرب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

عقد مجلس كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس جلسته الثانية للعام الدراسي 2022/2021، برئاسة الدكتور أسامة السيد عميد الكلية، وبحضور  أعضاء المجلس.

وهنأ الدكتور أسامة السيد فى كلمته الافتتاحية للجلسة أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للحصول على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية، وشدد على ضرورة الإلتزام وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بعدم السماح لمنتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من الدخول للكلية أو قاعات المحاضرات إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، واستثناء من لديهم عذر مرضي مقبول مع تقديم شهادة تثبت ذلك او تقديم تحليل (pcr) أسبوعيا.

وناقش الدكتور أسامة السيد  عدة قرارات مع أعضاء المجلس حول اللوائح الجديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، والاستعدادات المتعلقة بافتتاح (مسرح طلعت حرب).

وعلى هامش المجلس تم تكريم طلاب قسم التربية الموسيقية لحصولهم على المركز الثاني في مسابقة المهرجان الغنائي للمتخصصين، والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان.

مجلس الوزراء جامعة النقل التكنولوجيا الجامعات جامعة عين شمس الأعلى للجامعات أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمود صقر الكليات العملية رئيس مجلس الوزراء

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وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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