مجلس «نوعية عين شمس» يناقش استعدادات افتتاح مسرح طلعت حرب

عقد مجلس كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس جلسته الثانية للعام الدراسي 2022/2021، برئاسة الدكتور أسامة السيد عميد الكلية، وبحضور أعضاء المجلس.

وهنأ الدكتور أسامة السيد فى كلمته الافتتاحية للجلسة أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للحصول على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية، وشدد على ضرورة الإلتزام وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بعدم السماح لمنتسبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من الدخول للكلية أو قاعات المحاضرات إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، واستثناء من لديهم عذر مرضي مقبول مع تقديم شهادة تثبت ذلك او تقديم تحليل (pcr) أسبوعيا.

وناقش الدكتور أسامة السيد عدة قرارات مع أعضاء المجلس حول اللوائح الجديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، والاستعدادات المتعلقة بافتتاح (مسرح طلعت حرب).

وعلى هامش المجلس تم تكريم طلاب قسم التربية الموسيقية لحصولهم على المركز الثاني في مسابقة المهرجان الغنائي للمتخصصين، والذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان.