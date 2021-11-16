الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسني يشكر خالد الطوخي وجامعة مصر بعد نجاح حفل اليوبيل الفضي

تكريم الفنان تامر
تكريم الفنان تامر حسنى

وجّه النجم تامر حسنى الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس مجلس أمنائها خالد الطوخى، والكاتب والإعلامي محمد فودة عضو مجلس الأمناء ومستشار الجامعة، عقب نجاح الحفل الكبير الذي أحياه تامر ليلة أمس الإثنين على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة احتفال الجامعة بيوبيلها الفضي تحت شعار «25 عاماً من الريادة والنجاح».

 حفل اليوبيل الفضي

وكتب تامر حسني على صفحته الرسمية بموقع «إنستجرام» قائلا: «كل الشكر لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والإعلامي الكبير محمد فودة، على تكريمي اليوم في احتفاليتهم الكبيرة باليوبيل الفضي بمرور 25 سنة على إنشاء الجامعة».

 حفل اليوبيل الفضي

وأضاف نجم الجيل: «كل الشكر لكم وللإعلامية الجميلة فرح علي ولكل جمهورنا الكريم».

 حفل اليوبيل الفضي

ونوه نجم الجيل إلى الحفل الضخم الذى من المقرر أن يحيه فى استاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ديسمبر المقبل، قائلا: «انتظروني إن شاء الله في حفلة جامعة مصر الكبرى الخاصة بالطلاب يوم 8 ديسمبر المقبل».

وقدم نجم الجيل تامر حسنى خلال الحفل الناجح على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، باقة من أجمل أغانيه الرومانسية والعاطفية والحماسية الإيجابية المحفزة على النجاح، وتفاعل معها كل الحضور فى جو من البهجة.

 حفل اليوبيل الفضي

ويجهز النجم تامر حسنى يوم 8 ديسمبر باقة متنوعة ومختلفة من أشهر أغانيه، حيث يحضر لجمهوره مفاجآت ضخمة خلال الحفل الذى يضم العديد من الفقرات المميزة على المسرح والذى يتم تجهيزه من الآن لهذا الحدث الضخم، حيث توفر إدارة الجامعة تجربة شاملة تجمع بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية الرائعة، إذ يتميز تامر حسني بتقديمه تجربة متنوعة وشاملة على المسرح أشبه ما يكون بالتجارب العالمية.

 حفل اليوبيل الفضي
 حفل اليوبيل الفضي
 حفل اليوبيل الفضي

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وائل لطفي

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