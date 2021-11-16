محافظ أسيوط ورئيس «محو الأمية» يبحثان دعم برامج وخطط الهيئة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور عاشور العامري رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار لبحث سبل التعاون في تنفيذ برامج وخطط الهيئة والتنسيق مع الجهات الشريكة للقضاء على الأمية وتذليل كافة العقبات.

وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على الأمية وانطلاقًا من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

اجتماع محافظ أسيوط

حضر اللقاء خالد عبدالحميد مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة أسيوط ووفد الهيئة.

وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لأنشطة الجهاز التنفيذي لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة وتفعيل التواصل والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية الشريكة "تربية وتعليم وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وصحة ووحدات محلية والأوقاف والكنيسة وجامعتي أسيوط والأزهر" لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار بالقرى والنجوع والوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال التعاون بين كافة القطاعات وتنظيم المسابقات والجوائز لتحفيز الدارسين والمعلمين بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

اجتماع محافظ أسيوط

وطالب بضرورة التأهيل الجيد لشباب الخريجين والمعلمين لتنفيذ خطط وبرامج الهيئة بالشراكة مع الهيئات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارهم شركاء في التنمية مشيرًا إلى إنه سيتم عرض الموقف التنفيذى لخطة الهيئة بالمحافظة ونسب الإنجاز في كافة القطاعات والمستهدف لكل قطاع وذلك خلال جلسات المجلس التنفيذى للمحافظة لحث تلك الجهات على بذل المزيد من الجهد لتحقيق النسب المستهدفة بكل قطاع وتنفيذًا للمبادرة التي أطلقتها المحافظة "أسيوط بلا أمية"، لافتًا إلى أن الدولة لاتألو جهداً بمختلف مؤسساتها في مواجهة الأمية ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية في القضاء على خطر الجهل والأمية لخلق جيل من الشباب قادر على تحقيق خطط التنمية المنشودة.

اجتماع محافظ أسيوط

وأكد الدكتور عاشور العامرى إنه يزور المحافظة لبحث سبل دعم التعاون بين الهيئة ومحافظ أسيوط وكافة القطاعات الشريكة بالمحافظة لافتًا إلى حضور الاحتفالية الكبرى "أسيوط بلا أمية" بجامعة أسيوط وذلك إحتفالاً بمرور خمس سنوات على إنشاء مركز تعليم الكبار بكلية التربية مشيدًا بنجاحه خلال السنوات الماضية في تبوء مكانة متميزة وتحقيق أرقام مشرفة ساهمت في تعزيز جهود الدولة الهادفة إلى محو الأمية وتعليم الكبار تحقيقًا لمساعي الدولة من أجل تحقيق خطط التنمية المستدامة وتنمية الصعيد مؤكدًا على ضرورة تحفيز المتعلمين وشباب الخريجيين وجميع المشاركين في منظومة محو الأمية لحثهم على العطاء واستكمال مسيرة البناء مشيرًا إلى البروتوكولات التي تم توقيعها مع جامعة أسيوط وباقي الجهات الشريكة للمشاركة في عمليات محو الأمية للأشخاص الذين لم يلتحقوا بالتعليم بمختلف قرى ومراكز المحافظة رافعين شعار "محافظة أسيوط بلا أمية " مشيرًا إلى أن الجهاز يستهدف أكبر عدد من الأميين هذا العام وسيتم توزيعهم على 4 دورات امتحانية خلال العام حيث تعقد الامتحانات سنويًا من خلال أربع دورات امتحانية كل عام "دورة يوليو- دورة أكتوبر- دورة يناير- دورة أبريل".

وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ أسيوط ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة محو الأمية الدروع التذكارية معلنين السير قدمًا في تنفيذ خطط وبرامج محو الأمية وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذها.