الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعقيم 19 مسجدًا و30 مدرسة و5 مواقف سيارات بالغربية

تعقيم مسجد
تعقيم مسجد

أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 27 محضرا متنوعا، منها  8 محاضر كمامة، و10 محاضر إشغال طريق، و3 محاضر بيئة، و6 محاضر نظافة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 19 مسجد، و30 مدرسة، و5 مواقف سيارات و3 جمعيات زراعية و45 شارعا، و4 مراكز شباب، و6 مقارات وحدات محلية قروية، و20 ماكينة صرف آلي بالقرى، و48 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية، قد أكد على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

كما شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات، وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.
تمكنت رئاسة مركز ومدينة  قطور بمحافظة الغربية،اليوم الإثنين، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف ٤حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال عبدالشافى كمال رئيس مركز ومدينة قطور، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.

وأشار رئيس المدينة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

كما شدد على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي مخالفات او تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء، دون استثناء والعمل على منع مزيد من البناء عشوائياً بدون ترخيص تنفيذاً لتوجيهات الدولة.

تحرير العراق محضر متنوع وتطهير وتعقيم الاقامة مسجد و30 مدرسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

تصادم قطار بسيارة نقل في الجيزة.. 4 إصابات خطيرة (صور)

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

أمطار بالقاهرة والإسكندرية.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16-11-2021

«الإحصاء» يعلن ارتفاع عدد المشتغلين فى مصر لـ 27.1 مليون

وفاة الإعلامية مها حسنى مذيعة التليفزيون المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

سر «السبت» فى حياة «السادات» و«الإثنين» فى حياة «عبدالناصر»

د. أحمد مجاهد

أبوالشعراء.. فؤاد حداد الذى لا نعرفه

أحمد سعد زايد

قانون كراهية الإنسان

منى رجب

المعلمون فى مصر

ماجد حبته

زواج فى سجن بيلمارش!

بسنت حسن

مشعلو الحرائق

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. ثوابت الأمة فى خطاب العرش السامى

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

صور

حفل ماجدة الرومى بمهرجان الموسيقى العربية

جنازة والد يسرا اللوزى

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

محادثات بين إسرائيل والإمارات لإلغاء الحواجز التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادى

استشهاد شاب فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

وزير الخارجية الإسرائيلى يبحث الملف النووى الإيرانى مع المبعوث الأمريكى الخاص لإيران