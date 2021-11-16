تعقيم 19 مسجدًا و30 مدرسة و5 مواقف سيارات بالغربية

أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 27 محضرا متنوعا، منها 8 محاضر كمامة، و10 محاضر إشغال طريق، و3 محاضر بيئة، و6 محاضر نظافة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 19 مسجد، و30 مدرسة، و5 مواقف سيارات و3 جمعيات زراعية و45 شارعا، و4 مراكز شباب، و6 مقارات وحدات محلية قروية، و20 ماكينة صرف آلي بالقرى، و48 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية، قد أكد على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

كما شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات، وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.

تمكنت رئاسة مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية،اليوم الإثنين، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف ٤حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال عبدالشافى كمال رئيس مركز ومدينة قطور، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء.

وأشار رئيس المدينة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

كما شدد على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي مخالفات او تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء، دون استثناء والعمل على منع مزيد من البناء عشوائياً بدون ترخيص تنفيذاً لتوجيهات الدولة.