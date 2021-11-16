الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية بالغربية

اسعاف
اسعاف

شهد طريق" طنطا – كفر الزيات" الزراعي بنطاق قرية كفر ديما في محافظة الغربية، حادث تصادم، اليوم الثلاثاء، سيارة ملاكي بدراجة نارية، مما أسفر عن إصابة شخصين، وجرى نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد محمد شبل حبيب مأمور مركز شرطة كفرالزيات، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية، أمام قرية ديما دائرة المركز ووقوع مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية أمام قرية كفر ديما دائرة المركز.

أسفر الحادث عن إصابة "رضا. ع. ق" مقيم بقرية قصر نصر الدين كفر الزيات ، و"أحمد. ط "، وتم نقلهما لمستشفى طنطا الجامعي، وبالفحص تبين أن الحالة العامة مستقرة، وتم تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.

اصابة شخصين سيارة ملاكي بدراجة نارية بمحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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