الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحرك برلماني ضد العروض الوهمية فى «الجمعة البيضاء»

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن العروض التى يتم الإعلان عنها من قبل المتاجر الإلكترونية والمحال العامة حول الجمعة البيضاء، وتشديد الرقابة للتصدى للعروض الوهمية وحماية المواطنين.

وأوضح محسب، أن الفترة الحالية تشهد سيلًا من الإعلانات من قبل الشركات بشأن عروض بمناسبة الجمعة البيضاء، حيث تتسارع هذه الشركات والمتاجر الإلكترونية فى الإعلان عن عروض الشراء متضمنة تخفيضات بنسب متفاوتة، بما يحقق لها الرواج وتلقى إقبالًا شديدًا من المستهلكين وهذا الأمر يجب أن يقابله تشديد الرقابة من قبل أجهزة الوزارة خاصة وأن هناك شكاوى من قبل بعض المواطنين مفادها أن هناك العديد من هذه العروض تكون وهمية.

وطالب عضو البرلمان، جهاز حماية المستهلك القيام بالمهام المنوط بها والتى تتمثل فى وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، بالإضافة للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تضافر الجهود ما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك لضبط السوق وعدم استغلال المواطنين من خلال عروض وهمية تستنزف أموال المواطنين دون جدوى خاصة وان السوق المصرى سوق كبير يجب التعامل معه وفقا لأسس ومعايير وضوابط صارمة.

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