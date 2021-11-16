الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إنذار يطالب أشرف زكى بشطب عضوية باسم سمرة من المهن التمثيلية

باسم سمرة
باسم سمرة

أرسل المحامي  أيمن محفوظ ، اليوم الثلاثاء، إنذرًا رسميا على يد محضرإلى نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي يطالبه بتأديب وشطب عضوية الفنان باسم سمرة بعد واقعة كباريه المغني الشعبي العمدة.

وجاء في الإنذار: «إنه بعد سلسلة التصرفات غير اللائقة من الفنان باسم سمرة، وآخرها ظهوره بأحد الملاهي الليلية في حالة سكر بين وافتعال  مشاحنات مع أصحاب ورواد المكان ما يمثل جرائم». 

وتابع المحامي: يستحق أيضا باسم سمره الذي ارتكب هذا الفعل عقوبة تصل إلى الشطب طبقًا لنص المادة (36) من قانون المهن التمثيلية ولائحته التنفيذية بأن يحال إلى هيئة التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة كل عضو ارتكب أمرا يمس النزاهة أو الشرف أو الاستقامة أو أساء التصرف في واجبات المهنة أو خالف أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة.

وأردف محفوظ بإنذاره أن العقوبات طبقا لنص المادة (37)  من ذات القانون  تتدرج من (1) الإنذار. (2) التوبيخ. (3) الغرامة  وتؤدى إلى صندوق النقابة خلال شهر من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالقرار وإلا أوقف عن العمل مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (4) الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. (5) شطب الاسم من جدول النقابة.

واستطرد مقدم الإنذار: “أن تلك العقوبات تكون حسب كل الوقائع المسندة للفنان بعد ظهور نتائج التحقيقات وبالطبع لابد ان يكون قرار النقيب هدفه الأول إعلان رفض نقابة الممثلين تلك التصرفات المخجلة من باسم سمرة وتعزيز قوة مصر الناعمة وتوجيه الفنان إلى عدم تكرار مثل تلك الأفعال المشينة والتي لا تتناسب مع مقام الفنان”.

 باسم سمرة: أنا الهرم 

ونشر المطرب الشعبي "عمده" فيديو عبر صفحته الرسمية بحسابه الخاص بموقع "فيس بوك" ليوضح فيه المشكلة التي نشبت بينه وبين باسم سمرة بإحدى الكباريهات التي يمتلكها عمده.

وقال: "أنا عارف باسم سمرة أو باسم خضرة من زمان، وعارف انه ليه مشاكل كتير، لكن مكنتش متخيل انه كده"، وتابع قائلًا "انا قالولي ان باسم سمرة فى المكان، فنزلت اشوفو، لقيته في حالة سكر لا يرثى لها، وكان عمال يلف في الصالة بتاعة المكان يسلم على ده ويقلش على ده ويبوس إيد دي ودي، وكأنه فاهم أوي في الإيتيكيت"

واستكمل "طبعا أنا طبيعي أخاف على شغلي والجيست بتوعي وعلى سمعة مكاني، ولما الجارد جم قالوا لي إلحق باسم مبهدل الدنيا فالصالة، وبيغلط في الناس، نزلتله حاولت أهديه وأرضيه وقولتله يا نجم اهدى شوية وحاول تخاف على منظرك وعيب اللي انت بتعمله، لكن طبعا هو فى حالة السكر مابيبقاش شايف ولا واعي هو بيقول ايه، ولقيته بيقولي انا والله ما عملت حاجة انا يادوب برقص أهو، واشتد بينهم الحوار ليقول له باسم سمرة انت ماتعرفش انا مين؟ انا الهرم يالا!"

المحامي أيمن محفوظ باسم سمرة كبارية العمدة نقيب الممثلين الملاهى الليلية

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