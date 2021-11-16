الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

برعاية المفوضية الأوربية لانتقال الطاقة في أوروبا

10 نوفمبر.. معهد الميثانول يناقش إنتاج الوقود من الكهرباء ودوره في تحول الطاقة

الطاقة
الطاقة

يستضيف معهد الميثانول، رابطة التجارة العالمية لصناعة الميثانول  ندوة عبر الإنترنت بعنوان "Fit for 55 Power-to-X" في انتقال الطاقة في أوروبا، وذلك يوم  18 نوفمبر 2021.

وستضم الندوة عبر الأنترنت متحدثين من أكبر شركات الطاقة العالمية الحكومية والخاصة سيتناولون بالتفصيل الآثار المترتبة على حزمة "Fit for 55" لإنتاج الوقود والمواد الكيميائية التي يتم الحصول عليها من الكهرباء المتجددة (RFNBOs) ودورها المخصص في تحول الطاقة في الصناعة والتنقل.

وتمثل المبادرات السياسية الـ 13 التي ينظمها Methanol Institute  التي تحمل اسم "الحزمة المناسبة لـ 55" والتي قدمتها المفوضية الأوروبية هذا الصيف طريق الاتحاد نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050. 

وإدراكًا منها أن التقدم المناخي يتوقف على الدمج السريع لمصادر الطاقة المتجددة في التنقل والصناعة ، تهدف المقترحات إلى توضيح المشهد التنظيمي المتعلق بإنتاج واستخدام السوق للوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي (RFNBO).

 وسيفسر المتحدثون في الندوة، هذه السياسات وإبداء آرائهم حول الاتجاه الذي اتخذه المشرعون في الاتحاد الأوروبي بشأن دور "RFNBO" الحاسم في انتقال الطاقة في الكتلة.

ولفت إلى أنه لتحقيق أهدافه المتعلقة بالمناخ، حدد الاتحاد الأوروبي ولايات تمثل فجوة في العرض لملايين الأطنان من الوقود المتجدد والمنخفض الكربون، والمضي قدمًا حتى عام 2050. التكامل الكامل للوقود البديل عبر قطاعات التنقل، مكمل للكهرباء المباشرة، هو الملاذ الوحيد لملء الفراغ. 

وتهدف حزمة "Fit for 55" إلى تأكيد حالة المنظمات "RFNBOs" في التنقل والصناعة، وخلق ظروف السوق لاستخدامها كمواد وسيطة لإنتاج المواد الكيميائية المستدامة وناقل للطاقة، ومعالجة الخلافات المتعلقة بالتحقق من طابعها المتجدد. 

Methanol Institute الاثار المترتبة إنتاج الوقود ودوره تحول الطاقة اوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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