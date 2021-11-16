«كورونا» يُغرم «أمازون» 500 ألف دولار

قرر المدعي العام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تغريم شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية، 500 ألف دولار أمريكي لعدم إخطار العاملين بها بحالات فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن المدعي العام أمر أمازون بدفع غرامة قدرها 500 ألف دولار لإخفاء عدد حالات كورونا في أماكن العمل في كاليفورنيا عن الموظفين.

ووافقت الشركة على دفع الغرامة وتحسين طريقة تتبعها للحالات وإخطار العمال والوكالات الصحية المحلية، ويجب على أمازون أيضًا إبلاغ عمال المستودعات في كاليفورنيا بـ "العدد الدقيق لحالات "COVID-19" الجديدة في أماكن عملهم" عند ظهور الحالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

فيما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

