الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء» يعلن ارتفاع عدد المشتغلين فى مصر لـ 27.1 مليون

ارتفاع عدد المشتغلين
ارتفاع عدد المشتغلين فى مصر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد المشتغلين فى مصر إلى 27.169 مليون مشتغل خلال الربع الثالث لعام 2021 بينما كان 27.000 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع  6.%، وبلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11.684 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15,485 مليون مشتغل ، ويرجع سبب ذلك الارتفاع إلى عودة الأنشطة تدريجياً.

وبلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 19.415 مليون مشتغل (16,459 مليون ذكور ، 2.956 مليون إناث) بنسبة 71.5% من إجمالي المشتغلين بينما كان 72.7 في الربع السابق، مقابل 73.5% فى الربع المماثل من العام  السابق.

وبلغ  عدد المشتغلين أصحـــاب الأعمال 1.042 مليون مشتغل (971 ألف مشتغل من الذكور، 71 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة  3.8% من إجمالي المشتغلين  بينما كان 3.9% في الربع السابق، مقابل 9.9% في الربع المماثل من العام السابق.

بينما بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.277 مليون مشتغل ( 4.872 مليون مشتغل من الذكور، 405 ألف مشتغلة من الإناث)، بنسبة 19.4% من إجمالي المشتغلين بينما كان 18.2% في الربع السابق  مقابل 11.9% فى الربع المماثل من العام  السابق.

وبلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر  1.435  مليون مشتغل (545 ألف  مشتغل من الذكور ، 890 ألف مشتغلة من الإناث ) بنسبة 5.3% من إجمالي المشتغلين  بينما كان 5.2% في الربع السابق  مقابل 4.6% فى الربع المماثل من العام  السابق.

وسجل معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي 43.7% من جملة السكان  (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي، بينما كان 41.9%  خلال الربع الثاني من عام 2021   مقابل 41.1%  في الربع المماثل من العام السابق.

الاحصاء مشتغلين الأنشطة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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